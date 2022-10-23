Людмила Самсонова опубликовала снимки из зоопарка в Гвадалахаре

22-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала в своих социальных сетях фото из зоопарка в Гвадалахаре (Мексика).
«Прекрасный день в зоопарке Гвадалахары. Спасибо, Мексика! Увидимся в следующий раз», — подписала фото Самсонова.
Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой
Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой
В Гвадалахаре проходит последний в текущем сезоне турнир категории WTA-1000. Самсонова дошла на нём до третьего круга и проиграла представительнице Чехии Мари Боузковой со счётом 6:0, 5:7, 3:6. По ходу соревнований Людмила среди прочих обыграла посеянную второй Арину Соболенко из Беларуси.
Самсонова не сумела отобраться на Итоговый чемпионат WTA. Таким образом, сезон-2022 для россиянки завершён. В 2022 году Самсонова завоевала три титула на уровне WTA.
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