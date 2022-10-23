Людмила Самсонова опубликовала снимки из зоопарка в Гвадалахаре

22-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала в своих социальных сетях фото из зоопарка в Гвадалахаре (Мексика).

«Прекрасный день в зоопарке Гвадалахары. Спасибо, Мексика! Увидимся в следующий раз», — подписала фото Самсонова.

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

В Гвадалахаре проходит последний в текущем сезоне турнир категории WTA-1000. Самсонова дошла на нём до третьего круга и проиграла представительнице Чехии Мари Боузковой со счётом 6:0, 5:7, 3:6. По ходу соревнований Людмила среди прочих обыграла посеянную второй Арину Соболенко из Беларуси.

Самсонова не сумела отобраться на Итоговый чемпионат WTA. Таким образом, сезон-2022 для россиянки завершён. В 2022 году Самсонова завоевала три титула на уровне WTA.