Мария Саккари вышла в финал турнира в Гвадалахаре, где сыграет с Пегулой

Греческая теннисистка Мария Саккари, занимающая шестое место в рейтинге WTA, вышла в финал хардового турнира WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), обыграв чешку Мари Боузкову (38-е место в рейтинге WTA).

Саккари одержала победу со счётом 7:5, 6:4. На счету Боузковой два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 12. Саккари ни разу не подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре из 14 брейк-пойнтов.

В финале Мария Саккари сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая, в свою очередь, обыграла белоруску Викторию Азаренко со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Финал состоится 24 октября не ранее 2:00 мск. Ранее обе финалистки квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA.

Призовой фонд турнира составил $ 2 527 250.