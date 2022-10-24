Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Саккари вышла в финал турнира в Гвадалахаре, где сыграет с Пегулой

Мария Саккари вышла в финал турнира в Гвадалахаре, где сыграет с Пегулой
Комментарии

Греческая теннисистка Мария Саккари, занимающая шестое место в рейтинге WTA, вышла в финал хардового турнира WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), обыграв чешку Мари Боузкову (38-е место в рейтинге WTA).

Саккари одержала победу со счётом 7:5, 6:4. На счету Боузковой два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 12. Саккари ни разу не подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре из 14 брейк-пойнтов.

В финале Мария Саккари сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая, в свою очередь, обыграла белоруску Викторию Азаренко со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Финал состоится 24 октября не ранее 2:00 мск. Ранее обе финалистки квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA.

Призовой фонд турнира составил $ 2 527 250.

Гвадалахара-2. 1/2 финала
23 октября 2022, воскресенье. 21:10 МСК
Мария Саккари
6
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Мари Боузкова
38
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022