Рафаэль Надаль подтвердил своё участие в «Мастерсе» в Париже и Итоговом чемпионате ATP

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль подтвердил своё участие в заключительных турнирах текущего сезона: «Мастерсе» в Париже (Франция) и Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия), сообщает IB3.

Турнир в Париже пройдёт с 31 октября по 6 ноября, а Итоговый турнир ATP – с 13 по 20 ноября. В Турин на данный момент квалифицировались пять игроков: Надаль, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас. Отметим, что Надаль ни разу в карьере не выигрывал Итоговый турнир.

Последний официальный матч Надаль провёл в четвертьфинале US Open – 2022. После чего сыграл на выставочном турнире – Кубке Лэйвера. Позднее 36-летний Надаль впервые стал отцом.