Рафаэль Надаль подтвердил своё участие в «Мастерсе» в Париже и Итоговом чемпионате ATP

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль подтвердил своё участие в заключительных турнирах текущего сезона: «Мастерсе» в Париже (Франция) и Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия), сообщает IB3.
Турнир в Париже пройдёт с 31 октября по 6 ноября, а Итоговый турнир ATP – с 13 по 20 ноября. В Турин на данный момент квалифицировались пять игроков: Надаль, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас. Отметим, что Надаль ни разу в карьере не выигрывал Итоговый турнир.
Последний официальный матч Надаль провёл в четвертьфинале US Open – 2022. После чего сыграл на выставочном турнире – Кубке Лэйвера. Позднее 36-летний Надаль впервые стал отцом.
- 24 октября 2022
-
19:53
-
19:29
-
18:55
-
18:13
-
18:12
-
17:58
-
17:33
-
16:59
-
16:09
-
16:01
-
15:34
-
14:37
-
14:18
-
13:30
-
13:13
-
12:43
-
12:42
-
12:22
-
11:55
-
11:39
-
11:08
-
11:01
-
10:55
-
10:40
-
10:18
-
10:01
-
09:35
-
08:41
-
08:06
-
07:53
-
07:21
-
04:57
-
03:21
-
00:38
-
00:27