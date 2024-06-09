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Карлос Алькарас в пятисетовом матче обыграл Зверева и стал победителем «Ролан Гаррос»

Карлос Алькарас в пятисетовом матче обыграл Зверева и стал победителем «Ролан Гаррос»
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024. Сегодня, 9 июня, он в пяти сетах обыграл Александра Зверева, занимающего четвёртое место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 1 2
6 		2 5 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Отметим, что спортсмены провели на корте 4 часа 19 минут. Немецкий теннисист реализовал 6 брейк-пойнтов из 23 (26%) и выполнил восемь эйсов. Испанец выполнил три подачи навылет и смог реализовать 9 брейк-пойнтов из 16 заработанных (56%). Также оба теннисиста допустили по шесть двойных ошибок.

Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только Australian Open, в 2022 он выигрывал US Open, в 2023 — Уимблдон.

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