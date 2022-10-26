Карла Суарес-Наварро ответила, можно ли считать Роджера Федерера величайшим в истории

Бывшая шестая ракетка мира представительница Испании Карла Суарес-Наварро рассказала, можно ли, по её мнению, считать, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер является величайшим теннисистом в истории.
«Каждый человек, который любит спорт, любит Роджера Федерера. Это его наследие. Сложно сказать, можно ли считать его величайшим теннисистом в истории. Но мы можем утверждать, что он изменил теннис и спорт. Все мы хотели быть похожими на него», — приводит слова Суарес-Наварро Daily Express.
Напомним, 41-летний Федерер ушёл из спорта, проведя прощальный матч на Кубке Лэйвера в Лондоне в сентябре. Он выступил в парном разряде с 22-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 26 октября 2022
-
08:30
-
08:20
-
08:11
-
07:58
-
07:49
-
07:26
-
06:42
-
00:24
- 25 октября 2022
-
22:44
-
22:26
-
22:20
-
21:56
-
21:42
-
21:34
-
19:30
-
18:48
-
18:34
-
14:07
-
13:58
-
12:33
-
12:01
-
11:35
-
11:07
-
10:01
-
09:51
-
09:33
-
08:31
-
08:23
-
08:14
-
07:44
-
00:25
-
00:16
-
00:03
- 24 октября 2022
-
23:47
-
23:43