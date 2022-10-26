Карла Суарес-Наварро ответила, можно ли считать Роджера Федерера величайшим в истории

Бывшая шестая ракетка мира представительница Испании Карла Суарес-Наварро рассказала, можно ли, по её мнению, считать, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер является величайшим теннисистом в истории.

«Каждый человек, который любит спорт, любит Роджера Федерера. Это его наследие. Сложно сказать, можно ли считать его величайшим теннисистом в истории. Но мы можем утверждать, что он изменил теннис и спорт. Все мы хотели быть похожими на него», — приводит слова Суарес-Наварро Daily Express.

Напомним, 41-летний Федерер ушёл из спорта, проведя прощальный матч на Кубке Лэйвера в Лондоне в сентябре. Он выступил в парном разряде с 22-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.