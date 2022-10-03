«Та боль US Open ещё живёт». Рублёв — о победе в Казахстане и отношениях с Федерером

Андрей Рублёв провёл первый матч после болезненного поражения на US Open от Фрэнсиса Тиафо. На Astana Open россиянин легко прошёл серба Ласло Джере, а после в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал о самых неприятных проигрышах в карьере, отношениях с Роджером и ужине на крыше небоскрёба в Казахстане в компании других россиян.

— Андрей, есть ли ощущение дома в Казахстане?

— Да, чувствуется, что я дома. От этого очень приятно. Здесь очень большая поддержка, очень много людей — безумно приятно.

— Ощущается ли подобное ещё на каких-то турнирах?

— В этом году, наверное, в Сербии такое было. На каких-то европейских турнирах бывает, особенно если играешь не против местного. Но здесь это больше чувствуется, потому что и один язык, и я здесь был, и друзей много.

— Та фотография, где ты на крыше высотки в Казахстане в окружении российских ребят, завирусилась. Как провели тот вечер?

— Ужин, как я понимаю, организовала Федерация тенниса Казахстана. Пригласили Медведева, сказали, что он может позвать кого хочет. И он нас всех собрал. Нам сделали классный ужин прямо на крыше. В целом в Казахстане ещё бывал на Гран-при по шахматам, на награждении. Успел сходить здесь в традиционный ресторан.



— А сам разбираешься в шахматах? Ставил кому-нибудь мат?

— В правилах да, а если по уровню игры, то, понятное дело, он плохой. Так, периодически играю. Даже не любитель.

Андрей Рублёв Фото: Пресс-служба турнира

— Та боль US Open — слёзы на корте в матче с Тиафо — ещё живёт или отпустило?

— И то и то — живёт и отпустило, потому что третье такое поражение за сезон. Понятно, что больно и обидно, когда вспоминаешь. Но сезон продолжается, есть возможность попасть на финальный Итоговый, надо об этом думать. Если хочу, чтобы больше такого не происходило, ещё работать усерднее и думать о подготовке к следующему сезону. Если хочешь и правда играть на топ-уровне, следующий сезон вынуждает тебя думать об этом.

— Это главное поражение в карьере?

— Их три: за выход в полуфинал на Итоговом в Турине — 6:3, где проиграл Касперу Рууду. 1/4 «Ролан Гаррос» — 7:6 в пятом сете Марину Чиличу. И сейчас US Open. Выделить не получится, все три одинаково [неприятны]. И все три — за выход в полуфинал. А дальше ведь мысли всегда закрадываются: было бы прикольно, полуфинал, финал и выиграть. Такие мысли есть, но ты стараешься быть в реальности. И понимаешь, что основные матчи только начинаются.



— Обидно не сыграть на Кубке Лэйвера и не попрощаться с Федерером лично?

— Да, обидно. Тем более в Лондоне, на О2 Арене, которая невероятно крутая. Но это уже вопрос к английскому правительству.

— Это же ещё и прощание с Федерером. Есть ли какая история, которая ассоциируется с Роджером?

— Не так много времени с ним проводил. А если и проводил, то это Кубок Лэйвера или моменты в раздевалках, Уимблдон. Было больше глупостей, особенно с моей стороны. Такого момента, активности вдвоём, в компании с ним, допустим, ужина, не было.



— Ощущение, что он очень смешной, ироничный.

— Это опыт, который нарабатывается, когда даёшь постоянные интервью. Есть определённый имидж: ты уже знаешь, если идёт в эту сторону, нужно вот так [себя вести]. Это у каждого легендарного спортсмена, который является эталоном спорта. Мне кажется, они все это умеют делать — хорошо и грамотно говорить.



— Через пять, десять лет тебе хотелось бы так же стараться контролировать свои слова и действия?

— Наверное, было бы приятно быть собой. Потому что в любом случае я не буду вторым Роджером. Мне кажется, самый лучший вариант — быть собой. Потому что копий нет.