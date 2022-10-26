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«С опасением пробую разные образы». Светлана Кузнецова выложила свежее селфи

«С опасением пробую разные образы». Светлана Кузнецова выложила свежее селфи
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка рассказала, что пробует разные образы, хотя и с опасением.

«Пробую разные образы — конечно, с опасением», — подписала она своё селфи.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Светланы Кузнецовой.

Напомним, в 2004 году Светлана Кузнецова выиграла Открытый чемпионат США, а в 2009-м — Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). На других турнирах «Большого шлема» она не проходила дальше четвертьфинала. На Уимблдоне Кузнецова выходила в эту стадию четырежды (2003, 2005, 2007, 2017), на Открытом чемпионате Австралии — трижды (2005, 2009, 2013).

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