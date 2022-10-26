Бывший тренер Халеп предположил, как в организм Симоны попал запрещённый препарат

Адриан Марку, бывший тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Симоны Халеп, прокомментировал новость о том, что в допинг-пробе румынской теннисистки обнаружили запрещённый препарат. По словам тренера, дело может быть в том, что спортсменка принимала препараты для пациентов, у которых есть проблемы со щитовидной железой.

«Я думаю, это вряд ли может быть врачебной ошибкой. Но я знаю, что у Симоны есть проблемы со щитовидной железой.

Спортсменка уровня Симоны должна каждый день объявлять, где она будет завтра. Симона сдала сотни антидопинговых тестов. Это сложная ситуация для великой спортсменки, которую я считаю честной. Я давно её знаю. Строго говоря, я не понимаю, как это произошло», — приводит слова Марку Tennis World USA, ссылаясь на Digi Sport.

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