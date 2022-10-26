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Даниил Медведев одержал уверенную победу на старте турнира в Вене

Даниил Медведев одержал уверенную победу на старте турнира в Вене
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Для россиянина эти соревнования стали первыми после Астаны, где он получил травму в матче с Новаком Джоковичем.

В матче первого круга Медведев (1) обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:2, 6:2. Встреча продлилась 1 час 1 минуту. Медведев 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Басилашвили ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде Медведев сразится с победителем US Open – 2020 австрийцем Домиником Тимом.

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.

Вена. 1-й круг
26 октября 2022, среда. 18:40 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Николоз Басилашвили
94
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
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