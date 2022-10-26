Вот это возвращение! Медведев после травмы разгромил соперника всего за час

На предпоследней неделе регулярного сезона в мужском туре проходят два турнира категории ATP-500 – в Вене и Базеле. Российские теннисисты из топ-100 мирового рейтинга разделились – Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов отправились в столицу Австрии, а Роман Сафиуллин и Аслан Карацев – в Швейцарию. Сафиуллин и Карацев пробились в основу через квалификацию, но оба проиграли в стартовом матче. Карацев уступил в двух сетах Александру Бублику из Казахстана, а вот Сафиуллин взял первую партию у знаменитого британца Энди Маррея, однако преимущество не удержал и через 2 часа 38 минут борьбы был вынужден признать поражение – 7:6, 3:6, 4:6. Зато уверенно стартовал в Вене Андрей Рублёв, посеянный под 3-м номером. За полтора часа он справился с неуступчивым аргентинцем Диего Шварцманом – 6:4, 6:1. Любопытно, что Андрей был чемпионом Вены-2020, в сезоне-2021 там не выступал, так что сейчас он продолжил свою победную серию в австрийской столице.

Два матча на турнире в Вене успел провести Карен Хачанов. В первом круге он в напряжённом поединке смог преодолеть сопротивление американца Джеффри-Джона Вулфа (Q) – 7:6, 7:5. Но в 1/8 финала россиянина ждало разочарование – он по всем статьям проиграл британцу Даниэлю Эвансу – 2:6, 2:6 и выбыл из борьбы.

Последним в борьбу не только из россиян, но и всех участников турнира в Вене вступил 1-й номер посева соревнования Даниил Медведев. Напомним, две недели назад в Астане во время полуфинального матча с Новаком Джоковичем россиянин получил травму и вынужден был сняться с поединка, пропустив серба в финал. За это время Даниил подлечил травму, а ещё успел стать отцом. У Медведева с женой Дашей родилась дочь, которую назвали Алисой. О своём состоянии после травмы Даниил рассказал в Вене в видеоинтервью официальному сайту ATP: «Было растяжение. Не могу сказать, что лёгкое, скорее, среднее. Но я много работал, прежде всего с моим физио, за что ему большое спасибо. В субботу мне удалось потренироваться в полную силу, чтобы решить – стоит ли ехать в Вену. До этого я не был на 100% уверен. У меня не было никакой боли, так что я приехал в Австрию, потренировался, много бегал. Сейчас я готов».

Первым соперником Медведева в Вене стал 30-летний Николоз Басилашвили из Грузии, занимающий сейчас 94-е место в рейтинге. За карьеру Николоз завоевал пять титулов ATP, три из которых относятся к категории ATP-500, но наивысшего результата он добился в прошлом году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, дойдя до финала. Именно сгоревшие 600 очков за тот осенний Индиан-Уэллс и отбросили Басилашвили к границе первой сотни рейтинга ATP. «Хорошо, что удалось избежать серьёзной травмы, сейчас он восстановился. Посмотрим, как сыграет в Вене. Первый соперник ему подходит по стилю. Но показательным, насколько восстановился Медведев и насколько он в порядке, будет «Мастерс» в Париже. Он будет определяющим в этом плане», — приводит слова президента ФТР Шамиля Тарпищева ТАСС.

Медведев с первых минут матча включил обороты, не дал сопернику опомниться и повёл 3:0. Басилашвили не успевал за быстрыми переводами Даниила, много ошибался, подводила его и подача. А россиянин же наращивал преимущество и в концовке партии сделал ещё один брейк – 6:2 за 31 минуту. На старте второго сета Николоз смог взять свою подачу – 1:1, однако потом Медведев снова сделал брейк, получил преимущество и довёл матч до уверенной победы – 6:2, 6:2 за 1 час 1 минуту. Отметим, что за столь короткий поединок Даниил сумел сделать 10 эйсов и допустил всего две двойные ошибки.

Так Даниил Медведев выиграл первый матч на турнире в Вене и в 1/8 финала сразится в четверг с местным любимцем Домиником Тимом, стремительно возвращающим былую уверенность. Рублёв в этот день померится силой с болгарином Григором Димитровым. Напомним, Медведев и Рублёв борются за последние путёвки на Итоговый чемпионат ATP в Турине, и каждая победа приближает их к заветной цели.