Андрей Рублёв — Григор Димитров: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Вене

Сегодня, 27 октября, восьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв проведёт второй матч на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). Во втором круге Рублёв сразится с 32-й ракеткой мира, представителем Болгарии Григором Димитровым. Поединок пройдёт на Центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле» и начнётся не раньше 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Григор Димитров во втором круге турнира в Вене.

Победитель встречи сразится с триумфатором пары Маркос Гирон (США) — Кэмерон Норри (Великобритания).



Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.