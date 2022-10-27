Андрей Рублёв — Григор Димитров: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Вене
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Сегодня, 27 октября, восьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв проведёт второй матч на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). Во втором круге Рублёв сразится с 32-й ракеткой мира, представителем Болгарии Григором Димитровым. Поединок пройдёт на Центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле» и начнётся не раньше 15:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Григор Димитров во втором круге турнира в Вене.
Победитель встречи сразится с триумфатором пары Маркос Гирон (США) — Кэмерон Норри (Великобритания).
Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.
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