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Андрей Рублёв неожиданно проиграл Григору Димитрову и не вышел в четвертьфинал в Вене

Андрей Рублёв неожиданно проиграл Григору Димитрову и не вышел в четвертьфинал в Вене
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерпел неожиданное поражение в матче второго круга на хардовом турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), где его соперником был болгарин Григор Димитров. Рублёв проиграл Димитрову, занимающему 32-е место в рейтинге ATP, со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Рублёв пять раз подал навылет и сделал одну двойную ошибку. Российский спортсмен реализовал свой единственный брейк-пойнт. Что касается Димитрова, то у него восемь эйсов, одна двойная ошибка и три использованных брейк-пойнта из шести (50%).

В четвертьфинале турнира Димитров сыграет с американцем Маркосом Гироном, который до этого обыграл британца Кэмерона Норри.

Вена. 2-й круг
27 октября 2022, четверг. 15:10 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Григор Димитров
32
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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