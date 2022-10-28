Бублик не смог выйти в полуфинал Базеля, уступив Оже-Альяссиму

Казахстанский теннисист Александр Бублик (38-й номер мирового рейтинга) вылетел с турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), потерпев поражение от представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (девятая ракетка мира). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Сэйнт Якобсхалле» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 12 минут.
Оже-Альяссим переиграл своего соперника со счётом 6:2, 6:3. Канадец выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из 10 брейк-пойнтов. На счету Александра Бублика 10 эйсов, семь ошибок на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В полуфинале турнира в Базеле Феликс Оже-Альяссим сыграет либо с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, либо с Пабло Карреньо-Бустой (15-й номер мирового рейтинга).
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