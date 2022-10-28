Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик не смог выйти в полуфинал Базеля, уступив Оже-Альяссиму

Бублик не смог выйти в полуфинал Базеля, уступив Оже-Альяссиму
Комментарии

Казахстанский теннисист Александр Бублик (38-й номер мирового рейтинга) вылетел с турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), потерпев поражение от представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (девятая ракетка мира). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Сэйнт Якобсхалле» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 12 минут.

Оже-Альяссим переиграл своего соперника со счётом 6:2, 6:3. Канадец выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из 10 брейк-пойнтов. На счету Александра Бублика 10 эйсов, семь ошибок на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира в Базеле Феликс Оже-Альяссим сыграет либо с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, либо с Пабло Карреньо-Бустой (15-й номер мирового рейтинга).

Базель. 1/4 финала
28 октября 2022, пятница. 16:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Александр Бублик
38
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022