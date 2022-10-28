Гарсия прекратила сотрудничество с тренером прямо перед Итоговым турниром WTA

Французская теннисистка Каролин Гарсия прекратила сотрудничество с тренером Бертраном Перре за несколько дней до начала Итогового турнира WTA. Об этом сообщил сам специалист в социальных сетях.
«В последние недели у нас были проблемы, и они негативно повлияли на атмосферу. Я предпочитал остановиться. Я занимаюсь своей работой ради удовольствия, а его было всё меньше.
Конечно, я хотел поехать на Итоговый турнир, но я не из тех людей, которые делают вид, что всё хорошо, поэтому если все кончено, то всё кончено. Не было смысла искусственно растягивать это. Для меня лучше отрезать, а не рвать», — написал Перре в своих социальных сетях.
Гарсия и Перре работали вместе с конца предыдущего сезона. Этот год француженка начала в статусе 74-й ракетки мира. На данный момент она занимает шестую строчку мирового рейтинга.
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