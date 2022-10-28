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Гарсия прекратила сотрудничество с тренером прямо перед Итоговым турниром WTA

Гарсия прекратила сотрудничество с тренером прямо перед Итоговым турниром WTA
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Французская теннисистка Каролин Гарсия прекратила сотрудничество с тренером Бертраном Перре за несколько дней до начала Итогового турнира WTA. Об этом сообщил сам специалист в социальных сетях.

«В последние недели у нас были проблемы, и они негативно повлияли на атмосферу. Я предпочитал остановиться. Я занимаюсь своей работой ради удовольствия, а его было всё меньше.

Конечно, я хотел поехать на Итоговый турнир, но я не из тех людей, которые делают вид, что всё хорошо, поэтому если все кончено, то всё кончено. Не было смысла искусственно растягивать это. Для меня лучше отрезать, а не рвать», — написал Перре в своих социальных сетях.

Гарсия и Перре работали вместе с конца предыдущего сезона. Этот год француженка начала в статусе 74-й ракетки мира. На данный момент она занимает шестую строчку мирового рейтинга.

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