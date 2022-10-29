Медведев уверенно обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Вене
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) в двух сетах переиграл представителя Болгарии Григора Димитрова (32-й номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле» на хардовом покрытии.
Медведев одержал победу со счётом 6:4, 6:2. Россиянин выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Григора Димитрова два эйса, две ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.
В финальном матче турнира в Вене Даниил Медведев встретится либо с представителем Канады Денисом Шаповаловым, либо с хорватом Борной Чоричем.
Вена. 1/2 финала
29 октября 2022, суббота. 15:10 МСК
4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
32
Григор Димитров
Г. Димитров
Комментарии
- 29 октября 2022
-
17:40
-
17:34
-
17:16
-
17:04
-
16:36
-
16:31
-
15:49
-
14:48
-
13:48
-
13:29
-
12:59
-
12:41
-
12:32
-
12:26
-
12:11
-
11:36
-
11:14
-
11:11
-
10:56
-
10:55
-
10:37
-
10:14
-
10:08
-
09:55
-
09:52
-
09:36
-
09:23
-
09:21
-
07:42
-
00:11
- 28 октября 2022
-
23:27
-
22:27
-
22:21
-
21:57
-
21:45
Партнерский контент