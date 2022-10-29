Виктор Янчук: Димитров — вчерашний день. Он не соперник Медведеву

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе четвёртой ракетки мира Даниила Медведева в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Россиянин уверенно переиграл представителя Болгарии Григора Димитрова — 6:4, 6:2.

«Димитров — вчерашний день. Он то здорово играет — временами находит себя — то куда-то отступает на второй план. Сейчас Григор прилично выступает, но нашему Медведеву не соперник. Мастерство и характер Дани взяли своё: шансов у Димитрова не было. Класс победил», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В финальном матче турнира в Вене Даниил Медведев встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым, который в полуфинале обыграл хорвата Борну Чорича.