Виктор Янчук: Димитров — вчерашний день. Он не соперник Медведеву
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе четвёртой ракетки мира Даниила Медведева в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Россиянин уверенно переиграл представителя Болгарии Григора Димитрова — 6:4, 6:2.
«Димитров — вчерашний день. Он то здорово играет — временами находит себя — то куда-то отступает на второй план. Сейчас Григор прилично выступает, но нашему Медведеву не соперник. Мастерство и характер Дани взяли своё: шансов у Димитрова не было. Класс победил», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В финальном матче турнира в Вене Даниил Медведев встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым, который в полуфинале обыграл хорвата Борну Чорича.
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