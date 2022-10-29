Хольгер Руне обыграл Баутиста-Агута и вышел в финал турнира в Базеле

19-летний датский теннисист Хольгер Руне (25-й в рейтинге ATP) вышел в финал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), обыграв испанца Роберто Баутиста-Агута (22-й в рейтинге ATP).

Руне одержал победу со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. На счету Баутиста-Агута два эйса, одна двойная ошибка и ноль реализованных брейк-пойнтов из семи. Хольгер Руне 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал ноль брейк-пойнтов из двух возможных.

В финальном матче Хольгер Руне встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который в полуфинале обыграл испанца Карлоса Алькараса.

Общий призовой фонд соревнований в Базеле составил € 2 135 350. Его действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер, он завоевал данный титул ещё в 2019 году.