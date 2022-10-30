Даниил Медведев одержал волевую победу над Шаповаловым и стал победителем турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) в трёх сетах переиграл канадца Дениса Шаповалова (19-й номер мирового рейтинга) и стал победителем хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле».
Медведев одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. Россиянин выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Дениса Шаповалова шесть эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти возможных. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.
По пути к трофею Медведев обыграл грузина Николоза Басилашвили, австрийца Доминика Тима, итальянца Янника Синнера, болгарина Григора Димитрова.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
- 30 октября 2022
-
19:32
-
19:21
-
18:56
-
18:52
-
18:38
-
18:26
-
17:48
-
15:10
-
14:48
-
14:14
-
14:00
-
12:27
-
11:43
-
11:11
-
10:25
-
10:15
-
09:03
-
07:27
-
06:43
-
00:23
- 29 октября 2022
-
23:35
-
22:20
-
22:08
-
21:38
-
21:16
-
20:30
-
20:25
-
19:45
-
19:33
-
19:27
-
19:20
-
19:09
-
18:23
-
18:10
-
17:40