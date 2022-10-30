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Даниил Медведев одержал волевую победу над Шаповаловым и стал победителем турнира в Вене

Даниил Медведев одержал волевую победу над Шаповаловым и стал победителем турнира в Вене
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Российский теннисист Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) в трёх сетах переиграл канадца Дениса Шаповалова (19-й номер мирового рейтинга) и стал победителем хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле».

Медведев одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. Россиянин выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Дениса Шаповалова шесть эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти возможных. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

По пути к трофею Медведев обыграл грузина Николоза Басилашвили, австрийца Доминика Тима, итальянца Янника Синнера, болгарина Григора Димитрова.

Вена. Финал
30 октября 2022, воскресенье. 16:10 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Денис Шаповалов
19
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Ух какой камбэк Медведева! Россиянин вырвал победу в финале Вены и возвращается в топ-3 Ух какой камбэк Медведева! Россиянин вырвал победу в финале Вены и возвращается в топ-3
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