Даниил Медведев одержал волевую победу над Шаповаловым и стал победителем турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) в трёх сетах переиграл канадца Дениса Шаповалова (19-й номер мирового рейтинга) и стал победителем хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле».

Медведев одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. Россиянин выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Дениса Шаповалова шесть эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти возможных. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

По пути к трофею Медведев обыграл грузина Николоза Басилашвили, австрийца Доминика Тима, итальянца Янника Синнера, болгарина Григора Димитрова.