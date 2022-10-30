Ух какой камбэк Медведева! Россиянин вырвал победу в финале Вены и возвращается в топ-3

Интересный состав участников финалов турниров ATP-500 образовался на этой неделе. В Базеле в решающий матч пробились 19-летний датчанин Хольгер Руне и 22-летний канадец Феликс Оже-Альяссим, а в Вене до финала добрались ещё один представитель Канады 23-летний Денис Шаповалов и 26-летний россиянин Даниил Медведев. Нетрудно заметить, что наш теннисист – самый «возрастной» в этой группе спортсменов, набравших ход в конце сезона. Для Руне это третий финал подряд – в Софии он проиграл Хюслеру, в Стокгольме победил Циципаса, теперь добрался до Оже-Альяссима и в понедельник впервые в карьере попадёт в топ-20. Для Феликса это тоже третий подряд финал – он победил во Флоренции и Антверпене – и на данный момент является девятой ракеткой мира. А Медведев имел шансы оказаться во втором подряд финале, если бы не обидная травма в матче с Джоковичем в Астане. В итоге две недели ушло у россиянина на восстановление, после чего он приехал в Вену, блестяще провёл весь турнир и вышел в свой пятый финал сезона-2022.

Уже после того, как Медведев вышел в финал Вены, ATP официально объявила, что Даниил стал шестым участником Итогового чемпионата в Турине после испанцев Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса, грека Стефаноса Циципаса, норвежца Каспера Рууда и серба Новака Джоковича. Для россиянина это будет четвёртое подряд участие в «Восьмёрке сильнейших». Напомним, в 2020-м он стал чемпионом, а в 2021-м был финалистом. Главными претендентами на две оставшиеся путёвки в Турин сейчас являются Андрей Рублёв и Феликс Оже-Альяссим, ну а Даниил Медведев мог облегчённо вздохнуть и спокойно готовиться к финалу в Вене, больше не думая ни о каких раскладах в Чемпионской гонке.

Стоит отметить, что на пути к решающему матчу в столице Австрии россиянин не только не потерял ни одного сета, но и вообще не отдал ни одному из соперников более шести геймов за матч. Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в интервью «Чемпионату» так оценил выступление Медведева на турнире: «Победа над Димитровым в полуфинале — закономерный результат. Даня очень терпеливо и грамотно играл, никуда не торопился. Да и комфортно себя чувствовал. Такие соперники, как Тим и Димитров, не представляют опасности. У них нет атаки, с помощью которой могут поддавливать Даниила. Медведев сейчас в хорошей форме: подаёт, держит подачу и грамотно играет на приёме».

Соперником Медведева по финалу Вены стал канадец с русскими корнями Денис Шаповалов. Ранее теннисисты встречались пять раз и счёт был 3-2 в пользу Даниила. Первые две встречи остались за Шаповаловым – на US Open – 2017 и в Вашингтоне-2018, а затем побеждал только Медведев – в Токио-2018, Кубке Лэйвера – 2021 и Цинциннати-2022. Денис был в топ-10, на «Шлемах» добирался до полуфинала – Уимблдон-2021, вместе со сборной Канады был финалистом Кубка Дэвиса – 2019 и чемпионом ATP Cup – 2022. Сейчас Шаповалов является 19-й ракеткой мира. Выход в финал Вены стал для него шестым в карьере, причём первый он выиграл – в Стокгольме-2019, а затем проиграл подряд четыре решающих матча.

Первый сет развивался по неожиданному сценарию. Даниил взял свой гейм и вцепился в чужой. Длительные ралли были чуть ли не в каждом розыгрыше, теннисисты вымотали друг друга, в какой-то момент Медведев добрался до брейк-пойнта, но не реализовал его. Шаповалову удалось выстоять и сравнять счёт – 1:1, а затем у Даниила пошла череда ошибок, и Денис мгновенно сделал брейк – 1:2. После этой неудачи Медведев провалился в ещё более глубокую психологическую яму – он потерял концентрацию и проиграл ещё два гейма подряд – 1:4. Только после следующего перехода россиянин встрепенулся, пришёл в себя, отыграл один брейк, наладил свою подачу и при счёте 4:5 активно стал мешать Шаповалову выполнить подачу на сет. Два сетбола Даниил отыграл, а на большее его не хватило – 4:6 за 50 минут. Так Медведев потерял первый сет за весь турнир.

Надо отметить, что поначалу у Даниила были ощутимые проблемы с первой подачей – попадание было 59%, а выигрыш – только 60%, но под конец партии россиянин наладил этот компонент игры. В начале второго сета казалось, что Медведев нащупал свою игру, и в четвёртом гейме он добился брейка – 3:1. Но вместо того, чтобы быстро увеличить преимущество или хотя бы уверенно его держать, Даниил опять начал ошибаться. Следующий гейм на подаче россиянина получился марафонским – теннисисты сражались около 10 минут, шесть раз счёт был «ровно», Медведев смог отыграть четыре брейк-пойнта и спасти этот гейм – 4:1. Однако в следующий раз Шаповалов с первой же попытки добился обратного брейка – 4:3. Впрочем, это не сильно помогло канадцу, у которого в следующем гейме случился провал – он под ноль отдал свою подачу, а потом позволил Медведеву подать на сет – 6:3 и 1:1.

Третий сет у Шаповалова не получился. Возможно, не хватило сил, но, скорее, это заслуга Даниила, который разыгрался во второй половине матча и стал похож на себя образца этой недели. Канадец в итоге сумел взять только два гейма, а все остальные остались за россиянином. 4:6, 6:3, 6:2 за 2 часа 19 минут.

Вот так Даниил Медведев сотворил в финале Вены потрясающий камбэк и завоевал свой 15-й титул в карьере. По этому показателю он догнал знаменитого Марата Сафина, у которого тоже 15 выигранных титулов в одиночке. Больше из россиян в своём активе имеют только Евгений Кафельников (26) и Николай Давыденко (21). За победу в Вене Медведев получил чек на € 439 305 и 500 рейтинговых очков. Благодаря этому в понедельник Даниил снова поднимется в топ-3 и вытеснит на четвёртое место в рейтинге 52 недель ATP Каспера Рууда.

Все титулы Медведева в карьере (15):

2018 – Сидней, Уинстон-Сейлем, Токио;

2019 – София, Цинциннати, Санкт-Петербург, Шанхай;

2020 – Париж, Итоговый чемпионат ATP;

2021 – Марсель, Мальорка, Торонто, US Open;

2022 – Лос-Кабос, Вена.

Отметим, что россиянин побеждает на турнирах уже пятый сезон подряд, причём завоёвывает минимум по два трофея. Потрясающая стабильность!