Анна Дмитриева высказалась о победе Рублёва над Иснером на «Мастерсе» в Париже

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева отреагировала на выход россиянина Андрея Рублёва в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Рублёв со счётом 6:2, 6:3 обыграл американца Джона Иснера. Это первая победа Андрея над Иснером в карьере (счёт встреч 2-1 в пользу американца).

Отметим, что для Иснера турнир в Париже стал первым после перелома левого запястья.

«Тут очень многое зависит от Иснера, потому что он обычно свои подачи не проигрывает. Если он проигрывает много, это говорит о том, что он не очень хорошо готов. Это хорошее начало и непростая игра.

Если Андрей справлялся с не очень уверенной игрой Иснера на подаче, то он в хорошем состоянии. Для Рублёва очень важно, чтобы он был психологически настроен», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.