Камельзон: не хочу петь дифирамбы Рублёву. Неловко себя чувствую, когда проигрывает

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на выход россиянина Андрея Рублёва в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Рублёв со счётом 6:2, 6:3 обыграл американца Джона Иснера. Это первая победа Андрея над Иснером в карьере (счёт их встреч 2-1 в пользу американца).

«Хорошо сыграть с Иснером — не значит выиграть турнир. В Париже нет ни одного теннисиста, который не умеет играть. Собрались ребята, которые думают, как попасть на Итоговый турнир. Только победа может принести Рублёву железную возможность сыграть на Итоговом турнире — при этом удержать рейтинговую позицию. Не хочу петь ему дифирамбы. А то напоёшь… Неловко себя чувствую, когда проигрывает. Конкретная игра с Иснером показала, что Рублёв готов играть на самом высоком и победном уровне», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.