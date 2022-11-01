Джокович — про Кресси: нужна смелость, чтобы сегодня играть в такой старомодный теннис
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что американец Максим Кресси играет в стиле «сёрв-энд-воллей».
Ранее Джокович обыграл Кресси во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) со счётом 7:6 (7:1), 6:4.
«Это многое меняет, потому что нужно не только принять, но и перехватить инициативу, что очень трудно сделать. Приятно видеть, что игрок идёт вперёд после первой и второй подачи. Это позволяет болельщикам по-новому взглянуть на игру. Я это ценю и уважаю. Нужна смелость, чтобы сегодня играть в такой почти что старомодный теннис. Мало кто так делает. Возможно, среди топов он единственный», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
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