Каспер Рууд успешно стартовал на «Мастерсе» в Париже
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Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).
В стартовом для себя матче Рууд (3) обыграл представителя Франции Ришара Гаске (WC) со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Рууд шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Гаске шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Следующим соперником Рууда станет победитель матча Лоренцо Музетти (Италия) – Николоз Басилашвили (Грузия).
Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.
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