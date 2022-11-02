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Кудерметова и Мертенс обыграли Киченок и Остапенко на старте Итогового чемпионата WTA

Кудерметова и Мертенс обыграли Киченок и Остапенко на старте Итогового чемпионата WTA
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Девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в тандеме с бельгийкой Элисе Мертенс одержали победу на старте Итогового чемпионата WTA – 2022 в парном разряде. Соревнования проходят в Форт-Уэрте (штат Техас, США).

В первом матче группового этапа Кудерметова и Мертенс обыграли украинку Людмилу Киченок и латвийку Елену Остапенко со счётом 3:6, 6:1, [10:6]. Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Кудерметова и Мертенс три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести. На счету Киченок и Остапенко ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Кудерметова и Мертенс попали в группу Пэм Шрайвер, куда также вошли:

Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия);
Габриэла Дабровски (Канада)/Джулиана Олмос (Мексика);
Анна Данилина (Казахстан)/Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Итоговый чемпионат WTA — парный разряд. Группа Пэм Шрайвер
01 ноября 2022, вторник. 23:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 1 10
6 		1 0 6
         
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Л. Киченок Е. Остапенко
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