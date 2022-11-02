Кудерметова и Мертенс обыграли Киченок и Остапенко на старте Итогового чемпионата WTA

Девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в тандеме с бельгийкой Элисе Мертенс одержали победу на старте Итогового чемпионата WTA – 2022 в парном разряде. Соревнования проходят в Форт-Уэрте (штат Техас, США).

В первом матче группового этапа Кудерметова и Мертенс обыграли украинку Людмилу Киченок и латвийку Елену Остапенко со счётом 3:6, 6:1, [10:6]. Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Кудерметова и Мертенс три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести. На счету Киченок и Остапенко ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Кудерметова и Мертенс попали в группу Пэм Шрайвер, куда также вошли:

Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия);

Габриэла Дабровски (Канада)/Джулиана Олмос (Мексика);

Анна Данилина (Казахстан)/Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).