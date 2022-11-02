Светлана Кузнецова эмоционально отреагировала на видео с избиением юной теннисистки отцом

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова отреагировала на скандальную ситуацию в Сербии. В Сеть просочилось видео, на котором отец жестоко избивает дочь-теннисистку на корте.

«Не смогла пройти мимо… Говорят, что этого «псевдоотца» уже поместили в места заключения. Но сам факт того, что такое происходит, ужасен.

Я много раз говорила о том, что в мире спорта (да и в повседневной жизни) происходят подобные вещи, а именно – родители вымещают все свои амбиции и недовольства на детях! К сожалению, мне неоднократно доводилось видеть подобное на кортах. Такие взрослые считают, что, избивая ребёнка, можно добиться лучших результатов. Это не так, поверьте.

Родители! Это обращение к вам! Пожалуйста, задумайтесь о психологическом и физическом состоянии своих детей, которых вы приводите в профессиональный спорт и хотите продолжать видеть в нём! Такими неадекватными поступками вы ломаете психику и жизнь ребёнка. Если вы будете использовать телесные наказания, вы просто не сможете вырастить психологически устойчивого спортсмена. Об этой проблеме хочется не только поговорить или написать, а проорать!

Я могу сказать одно: подобное поведение – это весомый повод для лишения родительских прав или как минимум ограничения в общении с детьми. Безусловно, метод кнута и пряника никто не отменял. Порой бывает необходимо дать небольшую встряску, но это не должно быть насилием! Ни психическим, ни уж тем более физическим. Это очень тонкая грань, которую нельзя переходить! Избиение абсолютно неприемлемо в воспитании профессионального спортсмена. Да и просто в воспитании…» — написала Кузнецова в своих социальных сетях.