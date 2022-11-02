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Фритц проиграл Симону на «Мастерсе» в Париже и остался без Итогового турнира АТР

Фритц проиграл Симону на «Мастерсе» в Париже и остался без Итогового турнира АТР
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Американский теннисист Тейлор Фритц не сумел выйти в третий круг турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). В матче второго круга соревнований девятый сеяный Фритц уступил французу Жилю Симону, получившему уайлд-кард от организаторов со счётом 5:7, 7:5, 4:6. Встреча продолжалась 3 часа 6 минут.

За выход в четвертьфинал домашнего «Мастерса» Симон сыграет с восьмым сеяным канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Париж. 2-й круг
02 ноября 2022, среда. 19:40 МСК
Тейлор Фритц
11
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 4
7 		5 6
         
Жиль Симон
188
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
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