Андрей Рублёв и Феликс Оже-Альяссим отобрались на Итоговый турнир АТР

Россиянин Андрей Рублёв и канадец Феликс Оже-Альяссим получили последние две путёвки на Итоговый чемпионат АТР, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Это стало известно после поражения американца Тейлора Фритца от француза Жиля Симона в матче второго круга «Мастерса» в Париже (Франция) — 5:7, 7:5, 4:6. Фритц сохранял шансы на путёвку в Турин только в случае завоевания титула.

Ранее сегодня шансы выступить в Турине потерял десятая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач, уступивший во втором круге датчанину Хольгеру Витусу Нёсков Руне со счётом 5:7, 1:6.

Ранее в Турин квалифицировались испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рудд и грек Стефанос Циципас.