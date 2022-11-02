Андрей Рублёв и Феликс Оже-Альяссим отобрались на Итоговый турнир АТР
Поделиться
Россиянин Андрей Рублёв и канадец Феликс Оже-Альяссим получили последние две путёвки на Итоговый чемпионат АТР, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Это стало известно после поражения американца Тейлора Фритца от француза Жиля Симона в матче второго круга «Мастерса» в Париже (Франция) — 5:7, 7:5, 4:6. Фритц сохранял шансы на путёвку в Турин только в случае завоевания титула.
Ранее сегодня шансы выступить в Турине потерял десятая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач, уступивший во втором круге датчанину Хольгеру Витусу Нёсков Руне со счётом 5:7, 1:6.
Ранее в Турин квалифицировались испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рудд и грек Стефанос Циципас.
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:32
-
22:30
-
22:11
-
20:55
-
20:30
-
19:31
-
18:36
-
18:18
-
18:14
-
18:10
-
18:03
-
17:44
-
16:01
-
15:09
-
15:01
-
13:24
-
13:14
-
13:05
-
12:40
-
12:19
-
12:15
-
12:00
-
11:33
-
11:30
-
10:48
-
09:53
-
08:45
-
08:03
-
07:32
-
07:26
-
05:01
-
03:35
Партнерский контент