21-летняя Анастасия Потапова показала, как отдыхает в купальнике на яхте. Фото

43-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 21-летняя спортсменка показала снимок в купальнике. Фотография сделана на яхте.
Фото: из личного архива анастасии потаповой
Для Потаповой сезон 2022 года уже завершён. Анастасия неудачно выступила на турнире категории WTA-1000 в городе Гвадалахара (Мексика). Российская спортсменка проиграла 92-й ракетке мира итальянке Элизабетте Коччаретто со счётом 2:6, 1:6.
Напомним, в 2022 году Анастасия Потапова завоевала свой дебютный титул на уровне WTA. Анастасия выиграла теннисный турнир категории WTA-250 в Стамбуле (Турция). В финале она обыграла свою соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:1.
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