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Оже-Альяссим уверенно обыграл Симона на «Мастерсе» в Париже

Оже-Альяссим уверенно обыграл Симона на «Мастерсе» в Париже
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче третьего круга он обыграл француза Жиля Симона.

Встреча соперников закончилась со счётом 6:1, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 33 минуты. Оже-Альяссим, занимающий восьмое место в мировом рейтинге, сделал 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник, являющийся 188-й ракеткой мира, дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Следующим соперником Оже-Альяссима станет американец Фрэнсис Тиафо. Отметим, что Симон ранее говорил о планах завершить карьеру после турнира в Париже.

Призовой фонд турнира превышает € 5 млн.

Париж. 3-й круг
03 ноября 2022, четверг. 17:25 МСК
Жиль Симон
188
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Комментарии
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