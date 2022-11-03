Оже-Альяссим уверенно обыграл Симона на «Мастерсе» в Париже

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче третьего круга он обыграл француза Жиля Симона.



Встреча соперников закончилась со счётом 6:1, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 33 минуты. Оже-Альяссим, занимающий восьмое место в мировом рейтинге, сделал 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник, являющийся 188-й ракеткой мира, дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.



Следующим соперником Оже-Альяссима станет американец Фрэнсис Тиафо. Отметим, что Симон ранее говорил о планах завершить карьеру после турнира в Париже.

Призовой фонд турнира превышает € 5 млн.