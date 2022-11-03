Оже-Альяссим уверенно обыграл Симона на «Мастерсе» в Париже
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче третьего круга он обыграл француза Жиля Симона.
Встреча соперников закончилась со счётом 6:1, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 33 минуты. Оже-Альяссим, занимающий восьмое место в мировом рейтинге, сделал 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник, являющийся 188-й ракеткой мира, дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
Следующим соперником Оже-Альяссима станет американец Фрэнсис Тиафо. Отметим, что Симон ранее говорил о планах завершить карьеру после турнира в Париже.
Призовой фонд турнира превышает € 5 млн.
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