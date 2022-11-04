Свёнтек досрочно вышла в плей-офф Итогового турнира после победы Касаткиной над Гауфф

Первая ракетка в мире Ига Свёнтек досрочно обеспечила себе выход из группы с первого места на Итоговом турнире WTA.



Это стало возможным после того, как сегодня, 4 ноября, российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу США Кори Гауфф на Итоговом турнире WTA со счётом 7:6 (8:6), 6:3.



Таким образом, американка Гауфф потеряла шансы на выход из группы.



Напомним, в первом матче Касаткина проиграла Иге Свёнтек. Гауфф, в свою очередь, на старте турнира уступила Каролин Гарсии.



Итоговый турнир WTA проходит с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США). Призовой фонд турнира составляет $ 5 млн. Действующей победительницей турнира является Гарбинье Мугуруса.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирными раскладами в обеих группах на Итоговом турнире WTA: