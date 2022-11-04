Тренер Карацева получил государственную награду от мэра Москвы

Александр Куприн, наставник российского теннисиста Аслана Карацева, получил награду за обеспечение подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXXII Олимпийских играх. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил тренеру медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». Напомним, Карацев в паре с Еленой Весниной выиграл серебряную награду ОИ-2020 в миксте. На данный момент Куприн является педагогом дополнительного образования школы № 1287

«Теперь я точно знаю, что путь к олимпийским медалям начинается в обычной московской школе, в спортивном зале», — сказал Александр Куприн на торжественной церемонии.



Куприн начал тренировать Карацева в 14-летнем возрасте. С 2008 года он возглавил команду теннисиста в качестве тренера, менеджера и капитана в одном лице. Под руководством Александра Аслан стал чемпионом России, лауреатом национальной теннисной премии «Русский Кубок» в номинации «Лучший юниор 2011 года», трехкратным призером летней Универсиады в Южной Корее.