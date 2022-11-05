Касаткина — о матче с Гарсией: Каролин будет наступать, а я постараюсь быть вратарём
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Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала матч за выход их группы с француженкой Каролин Гарсией на Итоговом турнире WTA. Победительница этой встречи выйдет в полуфинал соревнований.
«Ситуация на корте будет выглядеть так, что Каролин будет наступать, находясь близко к корту, а я постараюсь быть вратарём, так что интересно посмотреть, как мы проведём этот матч. Игра очень важна. В воздухе уже царит давление», — приводит слова Дарьи Касаткиной пресс-служба WTA.
Напомним, на Итоговом турнире WTA Касаткина проиграла польской теннисистке Иге Свёнтек и победила представительницу США Кори Гауфф. Решающий матч между Дарьей Касаткиной и Каролин Гарсией состоится 5 ноября и начнётся не ранее 23:30 мск.
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