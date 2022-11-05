Муратоглу: я нахожусь в Париже, но разговариваю с Халеп каждый день. Ситуация тяжёлая

Французский специалист Патрик Муратоглу, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Симоны Халеп, рассказал, какую поддержку оказывает своей подопечной в связи с допинговым скандалом.
«Я нахожусь в Париже, но каждый день слышу Симону и каждый день разговариваю с ней. Я с ней в этот сложный период. У меня нет слов, чтобы описать, насколько тяжела эта ситуация», — приводит слова Муратоглу Tennisactu.
Ранее сообщалось, что из-за допингового скандала Симона может потерять до $ 1,7 млн в год в связи с возможным разрывом контракта с Nike. Именно столько она получала за каждый сезон сотрудничества с компанией. Помимо Nike, румынка связана рекламными контрактами с такими компаниями, как Hublot, Rexona, Dorna, Avon, Dedeman, Banca Transilvania и Urban Monkey.
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