Кирьос: я стал первым в Австралии, сыграв лишь 13 турниров. Но СМИ об этом писать не будут

Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о том, что его достижения остаются непризнанными.
«Сыграл на 13 турнирах, стал первой ракеткой Австралии как в одиночном, так и в парном разрядах, но СМИ не собираются писать об этом. Энергия в 2023 году будет тёмной», — написал Кирьос в своих социальных сетях.
Текущий сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева. Отметим, что вместе с Коккинакисом он квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в паре.
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