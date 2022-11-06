Свёнтек разгромила Гауфф, выиграв второй сет 6:0 на Итоговом турнире WTA
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек одержала третью победу подряд на Итоговом турнире WTA. В заключительном матче группового этапа Свёнтек одержала победу над представительницей США Кори Гауфф со счётом 6:3, 6:0.
Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Свёнтек допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Гауфф четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх попыток.
Свёнтек досрочно обеспечила себе выход из группы с первого места на Итоговом турнире WTA. Ранее она обыграла Дарью Касаткину и Каролин Гарсию. Гауфф, в свою очередь, заняла последнее место в группе, потерпев три поражения подряд.
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