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Свёнтек разгромила Гауфф, выиграв второй сет 6:0 на Итоговом турнире WTA

Свёнтек разгромила Гауфф, выиграв второй сет 6:0 на Итоговом турнире WTA
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек одержала третью победу подряд на Итоговом турнире WTA. В заключительном матче группового этапа Свёнтек одержала победу над представительницей США Кори Гауфф со счётом 6:3, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Свёнтек допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Гауфф четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх попыток.

Свёнтек досрочно обеспечила себе выход из группы с первого места на Итоговом турнире WTA. Ранее она обыграла Дарью Касаткину и Каролин Гарсию. Гауфф, в свою очередь, заняла последнее место в группе, потерпев три поражения подряд.

Итоговый чемпионат WTA. Группа Трэйси Остин
06 ноября 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		0  
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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