Эмма Радукану сравнила себя с героиней одного популярного мультфильма

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала в социальных сетях фото из отпуска. Эмма сравнила себя с Лолой – героиней мультфильма «Подводная братва».

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, на US Open — в первом. В настоящий момент она является 76-й ракеткой мира.

Последние турниры сезона Радукану пропустила из-за травмы запястья. Она не смогла отобраться на Итоговый чемпионат WTA, который в данный момент проходит в Форт-Уэрте (Техас, США).