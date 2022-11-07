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Гарсия уверенно обыграла Саккари и стала первой финалисткой Итогового чемпионата WTA

Гарсия уверенно обыграла Саккари и стала первой финалисткой Итогового чемпионата WTA
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В Форт-Уэрте (США) на стадионе «Дикис Арена» состоялся первый полуфинальный матч Итогового чемпионата WTA, в котором сошлись 29-летняя француженка Каролин Гарсия (шестой номер рейтинга) и 27-летняя представительница Греции Мария Саккари (пятая ракетка мира).

Встреча завершилась уверенной победой Гарсии в двух сетах – 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.

На счету представительницы Франции – шесть подач навылет, одна двойная ошибка и четыре из пяти (80%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, одна двойная ошибка и один из трёх (33%) удачных брейк-пойнтов.

Таким образом, Каролин Гарсия стала первой финалисткой турнира. Её соперница определится во втором полуфинале между Игой Свёнтек (Польша, первая ракетка мира) и Ариной Соболенко (Беларусь, седьмое место рейтинга).

Турнирная сетка Итогового чемпионата WTA.
Итоговый чемпионат WTA. 1/2 финала
07 ноября 2022, понедельник. 00:45 МСК
Каролин Гарсия
6
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Мария Саккари
5
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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