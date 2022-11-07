Гарсия уверенно обыграла Саккари и стала первой финалисткой Итогового чемпионата WTA

В Форт-Уэрте (США) на стадионе «Дикис Арена» состоялся первый полуфинальный матч Итогового чемпионата WTA, в котором сошлись 29-летняя француженка Каролин Гарсия (шестой номер рейтинга) и 27-летняя представительница Греции Мария Саккари (пятая ракетка мира).

Встреча завершилась уверенной победой Гарсии в двух сетах – 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.

На счету представительницы Франции – шесть подач навылет, одна двойная ошибка и четыре из пяти (80%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, одна двойная ошибка и один из трёх (33%) удачных брейк-пойнтов.

Таким образом, Каролин Гарсия стала первой финалисткой турнира. Её соперница определится во втором полуфинале между Игой Свёнтек (Польша, первая ракетка мира) и Ариной Соболенко (Беларусь, седьмое место рейтинга).