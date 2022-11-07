Соболенко сенсационно переиграла Свёнтек и вышла в финал Итогового турнира
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В Форт-Уэрте (США) на стадионе «Дикис Арена» состоялся второй полуфинальный матч Итогового чемпионата WTA, в котором сошлись 21-летняя полька Ига Свёнтек (первый номер рейтинга) и 24-летняя представительница Белоруссии Арина Соболенко (шестая ракетка мира).
Встреча завершилась победой Соболенко – 6:2, 2:6, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут.
На счету представительницы Белоруссии – 12 подач навылет, девять двойных ошибок и шесть из 13 (46%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйса, шесть двойных ошибок и четыре из десяти (40%) удачных брейк-пойнтов.
Таким образом, Соболенко стала второй финалисткой турнира. Ранее француженка Каролин Гарсия вышла в финал, уверенно обыграв Марию Саккари из Греции.
Итоговый чемпионат WTA. 1/2 финала
07 ноября 2022, понедельник. 04:10 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
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7
Арина Соболенко
А. Соболенко
Комментарии
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