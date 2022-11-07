Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко сенсационно переиграла Свёнтек и вышла в финал Итогового турнира

Соболенко сенсационно переиграла Свёнтек и вышла в финал Итогового турнира
Комментарии

В Форт-Уэрте (США) на стадионе «Дикис Арена» состоялся второй полуфинальный матч Итогового чемпионата WTA, в котором сошлись 21-летняя полька Ига Свёнтек (первый номер рейтинга) и 24-летняя представительница Белоруссии Арина Соболенко (шестая ракетка мира).

Встреча завершилась победой Соболенко – 6:2, 2:6, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут.

На счету представительницы Белоруссии – 12 подач навылет, девять двойных ошибок и шесть из 13 (46%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйса, шесть двойных ошибок и четыре из десяти (40%) удачных брейк-пойнтов.

Таким образом, Соболенко стала второй финалисткой турнира. Ранее француженка Каролин Гарсия вышла в финал, уверенно обыграв Марию Саккари из Греции.

Итоговый чемпионат WTA. 1/2 финала
07 ноября 2022, понедельник. 04:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		2 6
         
Арина Соболенко
7
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Соболенко выбила 1-ю ракетку мира! 12 эйсов помогли Арине выйти в финал чемпионата WTA Соболенко выбила 1-ю ракетку мира! 12 эйсов помогли Арине выйти в финал чемпионата WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022