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Ник Кирьос показал любимое фото со своей девушкой

Ник Кирьос показал любимое фото со своей девушкой
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Финалист Уимблдона 2022 года австралийский теннисист Ник Кирьос, общаясь с подписчиками в своих социальных сетях, ответил на просьбу выложить любимое фото с возлюбленной. Девушка Кирьоса — модель и блогер Костен Хатци.

Фото: из личного архива ника кирьоса

Текущий сезон стал одним из самых успешных для Ника Кирьоса. На его старте он вместе с Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, по пути обыграв россиянина Даниила Медведева.

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