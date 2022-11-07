Карлос Алькарас повторил достижение Марата Сафина

Первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас повторил достижение двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Марата Сафина. Сегодня, 7 ноября, Алькарас начал свою девятую неделю в статусе лидера рейтинга ATP. Именно столько недель лидирования на счету Сафина, который впервые возглавил рейтинг 20 ноября 2000 года.

Больше всего недель лидирования у Новака Джоковича (373). Он опережает Роджера Федерера (310) и Пита Сампраса (286).

Рейтинг ATP. 7 ноября

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5820.

3 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5350.

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5020.

5 (3). Даниил Медведев (Россия) — 4065.

6 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3995.

7 (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3530.

8 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3320.

9 (11). Тейлор Фритц (США) — 2955.

10 (18). Хольгер Руне (Дания) — 2911…

20 (19). Карен Хачанов (Россия) — 1990.