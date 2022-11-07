22-летняя Бьянка Андрееску считает, что может вернуться в топ-10 мирового рейтинга
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Победительница Открытого чемпионата США – 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску (46-я в рейтинге WTA) считает, что она может вернуться в топ-10 мирового рейтинга.
«Мне определённо не нравится видеть себя в топ-50. Хочу вернуться в топ-10. Знаю, что в этом году проиграла хорошим соперницам, но не сказала бы, что меня сметали с корта.
Для меня это своего рода решающий момент. Знаю, что если у меня будет отличная предсезонная подготовка, то, думаю, в следующем году… просто дайте мне шесть месяцев. Верю, что могу добиться действительно хороших результатов.
Я чувствую, что уже справляюсь со всем лучше: с поражениями, с победами, со СМИ. Вне корта чувствую, что становлюсь сильнее изо дня в день», — цитирует Андрееску Sportskeeda.
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