Уимблдон со следующего сезона отменит запрет на ношение цветного нижнего белья

Организаторы Уимблдона с 2023 года смягчат дресс-код и разрешит теннисистам надевать цветное нижнее белье.

«Приоритет здоровья женщин и поддержка игроков с учётом их индивидуальных особенностей очень важны для нас, и мы ведём переговоры с WTA, с производителями экипировки и медицинскими бригадами о том, как мы можем это сделать», – приводит слова представителя Уимблдона Daily Mail.

Действующими чемпионами Уимблдона являются представительница Казахстана Елена Рыбакина и серб Новак Джокович. В финале 2022 года Рыбакина со счётом 3:6, 6:2, 6:2 обыграла Онс Жабер из Туниса, а Джокович со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) одолел представителя Австралии Ника Кирьоса. Теннисисты не получили за участие рейтинговых очков из-за отстранения российских и белорусских игроков.