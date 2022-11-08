Кирьос — об игре «Лейкерс»: будем мы забивать штрафные, чёрт побери?
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Победитель 11 турниров ATP, австралийский теннисист Ник Кирьос раскритиковал игру клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс».
Кирьос, который является болельщиком «Лейкерс», остался недоволен действиями команды в сегодняшнем матче с «Юта Джазз», который закончился победой «джазменов» — 139:116. Теннисист посетовал на низкий процент реализации штрафных бросков в исполнении калифорнийского клуба.
«Будем мы забивать штрафные, чёрт побери?» — написал Кирьос в соцсетях.
На сегодняшний день Ник Кирьос занимает 22-ю позицию в рейтинге ATP. В этом году австралиец вышел в первый в карьере финал турнира «Большого шлема». Это случилось на «Уимблдоне», где в решающем матче Кирьос уступил Новаку Джоковичу — 6:4, 3:6, 4:6, 6:7.
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