«Серьёзная соперница». Ник Кирьос сыграл в теннис в Мексике с юной фанаткой

Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос сыграл с маленькой фанаткой в рамках выставочного турнира в Мехико (Мексика), куда также приехал первая ракетка Великобритании Кэмерон Норри.

«Это девочка была такой милой! И она очень серьёзная соперница», — прокомментировал видео Кирьос.

Текущий сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева. Отметим, что вместе с Коккинакисом он квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в паре.