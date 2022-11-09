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«Серьёзная соперница». Ник Кирьос сыграл в теннис в Мексике с юной фанаткой

«Серьёзная соперница». Ник Кирьос сыграл в теннис в Мексике с юной фанаткой
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Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос сыграл с маленькой фанаткой в рамках выставочного турнира в Мехико (Мексика), куда также приехал первая ракетка Великобритании Кэмерон Норри.

«Это девочка была такой милой! И она очень серьёзная соперница», — прокомментировал видео Кирьос.

Текущий сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева. Отметим, что вместе с Коккинакисом он квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в паре.

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