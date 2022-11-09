37-летняя Светлана Кузнецова опубликовала фото в ярком купальнике

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала в социальных сетях фото в ярком купальнике.

Фото: из личного архива Светланы Кузнецовой

Фото: из личного архива Светланы Кузнецовой

37-летняя Кузнецова — победительница 18 турниров на уровне WTA в одиночном разряде, в том числе Открытого чемпионата Франции – 2009 и US Open – 2004. В последний раз она выходила на корт на Уимблдоне-2021. На других турнирах «Большого шлема» она не проходила дальше четвертьфинала. На Уимблдоне Кузнецова выходила в эту стадию четырежды (2003, 2005, 2007, 2017), на Открытом чемпионате Австралии — трижды (2005, 2009, 2013).