37-летняя Светлана Кузнецова опубликовала фото в ярком купальнике
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала в социальных сетях фото в ярком купальнике.
Фото: из личного архива Светланы Кузнецовой
Фото: из личного архива Светланы Кузнецовой
37-летняя Кузнецова — победительница 18 турниров на уровне WTA в одиночном разряде, в том числе Открытого чемпионата Франции – 2009 и US Open – 2004. В последний раз она выходила на корт на Уимблдоне-2021. На других турнирах «Большого шлема» она не проходила дальше четвертьфинала. На Уимблдоне Кузнецова выходила в эту стадию четырежды (2003, 2005, 2007, 2017), на Открытом чемпионате Австралии — трижды (2005, 2009, 2013).
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