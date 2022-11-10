Фоньини — о трёх итальянцах на молодёжном Итоговом: они — будущее тенниса

Итальянский теннисист Фабио Фоньини высказался о своих соотечественниках Лоренцо Музетти, Маттео Арнальди и Франческо Пассаро, выступающих на молодёжном Итоговом турнире ATP.

«Милан, Милан, действительно красивый и важный город для тенниса. Особенно потому, что мы находимся в Италии, для нас действительно важно иметь таких итальянских парней, которые сражаются на подобных высотах.



Это всегда приятно. Я всегда говорю, что чем нас, итальянских теннисистов больше, тем лучше. Есть три итальянца, Лоренцо Музетти, Франческо Пассаро и Маттео Арнальди. Это действительно важно для национального тенниса. Они — его будущее», — приводит слова Фабио Фоньини Tennis up to dates.

Пассаро и Арнальди уже покинули турнир. Музетти проведёт решающий матч за выход из группы с британцем Дрэйпером.