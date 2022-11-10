Экс пятая ракетка мира: у меня есть приметы, но не такие сумасшедшие, как у Надаля

Канадская теннисистка Эжени Бушар высказалась об испанце Рафаэле Надале. Спортсменка прокомментировала действия 22-кратного победителя турниров «Большого шлема», который на корте ставит бутылки в определённом порядке, а также выполняет определённый ритуал перед подачей.

«У меня не так много примет, как у Надаля, будто маленьких странных причуд. Я имею в виду, вы видели, как Рафа возился со своими бутылками с водой на корте? У меня не настолько всё сумасшедше. У него определённо есть свой странный распорядок дня. Для меня это всё равно что есть одно и то же утром и разогреваться в одно и то же время. Когда я добралась до финала Уимблдона, я слушала ту же песню прямо перед выходом на корт, и это далеко меня завело», — сказала Бушар в своём подкасте.