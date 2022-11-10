Экс пятая ракетка мира: у меня есть приметы, но не такие сумасшедшие, как у Надаля

Канадская теннисистка Эжени Бушар высказалась об испанце Рафаэле Надале. Спортсменка прокомментировала действия 22-кратного победителя турниров «Большого шлема», который на корте ставит бутылки в определённом порядке, а также выполняет определённый ритуал перед подачей.
«У меня не так много примет, как у Надаля, будто маленьких странных причуд. Я имею в виду, вы видели, как Рафа возился со своими бутылками с водой на корте? У меня не настолько всё сумасшедше. У него определённо есть свой странный распорядок дня. Для меня это всё равно что есть одно и то же утром и разогреваться в одно и то же время. Когда я добралась до финала Уимблдона, я слушала ту же песню прямо перед выходом на корт, и это далеко меня завело», — сказала Бушар в своём подкасте.
- 10 ноября 2022
-
22:27
-
21:57
-
21:30
-
20:59
-
20:44
-
20:17
-
19:53
-
19:10
-
19:02
-
18:46
-
18:15
-
17:58
-
17:51
-
17:36
-
17:18
-
16:40
-
16:20
-
16:10
-
16:09
-
16:01
-
15:45
-
15:24
-
15:19
-
15:13
-
15:01
-
12:01
-
11:46
-
11:22
-
11:01
-
10:16
-
09:11
-
09:02
-
08:45
-
08:36
-
08:15