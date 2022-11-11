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Эмма Радукану выложила фото в роскошном платье от популярного бренда

Эмма Радукану выложила фото в роскошном платье от популярного бренда
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Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографию в платье от Dior.

«Спокойной ночи, Dior», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива эммы радукану

Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, на US Open — в первом. Вследствие неудач британская спортсменка опустилась в конец первой сотни, но затем немного поднялась в рейтинге. В настоящий момент она является 75-й ракеткой мира.

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