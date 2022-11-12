Рууд: Джокович фаворит на любом турнире, кроме «Ролан Гаррос», где король Надаль

Финалист Открытого чемпионата США — 2022 Каспер Рууд высказался о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.
«Для меня Новак всегда будет одним из лучших, если не лучшим игроком, и фаворитом практически на каждом турнире, в котором он появляется. Думаю, что он показал это в этом году; выиграл Уимблдон, выиграл эти два турнира пару недель назад, и в Риме. Что касается тенниса, думаю, что Новак отлично справился, только сыграв, я не знаю, восемь, девять турниров. Он близок к пятёрке лучших в мире.
Посмотрим, как сложится для Джоковича следующий год. Надеюсь, что он снова сможет приехать в Австралию и США и играть целый год. На мой взгляд, Новак почти всегда является фаворитом на победу, за исключением, может быть, «Ролан Гаррос», где королём всегда будет Рафа Надаль», — цитирует Рууда пресс-служба ATP.
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