Слоан Стивенс опубликовала фото в купальнике из отпуска в Исландии

Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс опубликовала в социальных сетях фотографии из отпуска. Стивенс отдыхает в Исландии.
«Обретение покоя в тишине», — подписала фото Стивенс.
Фото: из личного архива Слоан Стивенс
Фото: из личного архива Слоан Стивенс
Напомним, в январе 2022 года 29-летняя Стивенс вышла замуж за американского футболиста Жози Алтидора.
29-летняя Стивенс завершила сезон-2022 на 37-й строчке рейтинга WTA. Лучшим результатом Слоан по ходу года стал титул на турнире категории WTA-250 в Гвадалахаре (Мексика). В финале американка со счётом 7:5, 1:6, 6:2 обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову. На заключительном в сезоне турнире категории WTA-1000 Стивенс дошла до четвертьфинала, где проиграла будущей чемпионке Джессике Пегуле.
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